Мантуров дал поручения по дополнительной поддержке жителей Курской области

Первый вице-премьер РФ поручил проработать выделение средств на ремонт жилья, которое не пострадало от действий ВСУ, но было оставлено в целях безопасности и пришло в негодность из‑за погодных условий

Редакция сайта ТАСС

Первый зампред правительства РФ Денис Мантуров © Екатерина Штукина/ пресс-служба правительства РФ/ ТАСС

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров провел совещание по оказанию помощи Курской области и дал поручения по дополнительной поддержке жителей региона. Об этом говорится в сообщении кабмина.

"Первый вице-премьер подчеркнул необходимость продолжения выдачи жилищных сертификатов, учитывая право граждан на их использование в других районах области или регионах России, а также дал ряд поручений по дополнительной поддержке жителей Курской области", - отмечается в сообщении.

В частности, Мантуров поручил проработать выделение средств на ремонт жилья, которое не пострадало от действий ВСУ, но было оставлено в целях безопасности и пришло в негодность из‑за погодных условий. Эта мера поддержки будет проработана Минфином России и запущена с 2026 года. Кроме того, первый вице-премьер поручил нормативно урегулировать проблему с выдачей жилищных сертификатов собственникам долевого имущества, а также проработать выделение средств из федерального бюджета на компенсацию жителям региона утраты транспортных средств в результате действий ВСУ.

"За последние два года объем выделенных средств на оказание помощи Курской области из федерального бюджета составил свыше 220 млрд рублей", - отмечается в сообщении.

Из них около 190 млрд рублей были направлены на адресные меры поддержки жителей пострадавших районов, а именно оказание единовременной материальной помощи, выплаты по утрате имущества и причинению вреда здоровью, а также предоставление жилищных сертификатов.

Как отметил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, работа по восстановлению экономики Курской области входит в плановый режим. Это позволяет перераспределить ресурсы с временных решений в пользу системных механизмов.

"В первую очередь речь идет о выплатах населению региона ежемесячной материальной помощи в размере 65 тыс. рублей. Она вводилась до момента освобождения Курской области и была продлена в мае по просьбе губернатора. С начала года на эти цели из федерального бюджета предоставлено более 82 млрд рублей. Правительством принято решение осуществить декабрьскую выплату, а далее средства направить на другие мероприятия по жизнеобеспечению региона", - сообщил первый вице-премьер.