Мантуров поддержал продление бизнесу на Курском приграничье отсрочки по налогам

Отсрочки по уплате налогов и страховых взносов продлили еще на 12 месяцев

Редакция сайта ТАСС

Первый зампред правительства РФ Денис Мантуров © Екатерина Штукина/ пресс-служба правительства РФ/ ТАСС

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров поддержал инициативу Минфина по продлению бизнесу на Курском приграничье отсрочки по уплате налогов и страховых взносов еще на 12 месяцев. Об этом говорится в сообщении правительства РФ по итогам совещания по оказанию помощи региону.

"Мантуров поддержал инициативу Минфина о продлении бизнесу на приграничье Курской области отсрочки по уплате налогов и страховых взносов еще на 12 месяцев, что позволит высвободить часть оборотных средств предприятий на поддержание текущей деятельности", - отмечается в сообщении.

В рамках совещания было уделено отдельное внимание восстановлению пострадавших предприятий. Так, помощь уже оказана 19 компаниям аграрного сектора на общую сумму 2,2 млрд рублей. Как отметил первый вице-премьер, вопросы поддержки АПК находятся на особом контроле у профильных министерств.

"Что касается индустриальных объектов, здесь основным механизмом являются займы и гранты регионального ФРП. В его капитал из федерального бюджета направлено 2,4 млрд рублей. И выплаты в адрес предприятий Курской области уже осуществляются. Важно до конца года довести до получателей все запланированные транши", - заявил Мантуров, добавив, что до конца текущего года предусмотрено еще 2 млрд рублей по линии Минэкономразвития на поддержку более 150 компаний малого и среднего предпринимательства.

В сообщении кабмина также подчеркивается, что работа по восстановлению социально-экономического потенциала региона ведется в рамках утвержденной по поручению президента программы восстановления и развития приграничных регионов.

"В рамках первого этапа до 2027 года в федеральном бюджете для региона предусмотрены 38,2 млрд рублей. Эти средства уже доводятся, что позволяет сфокусироваться на трех основных задачах. Речь идет об обеспечении безопасности, восстановлении социальных и инфраструктурных объектов, а также поддержке экономики Курской области. По всем направлениям работы проводятся согласно утвержденному графику", - отметил Мантуров, слова которого приводятся в сообщении.