Московскому трамвайному диаметру включили "зеленую волну" светофоров

Специалисты настроили режимы работы светофоров по 30 адресам, применив ряд современных технологий

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Специалисты перенастроили режим светофоров по 30 адресам для быстрого проезда пассажиров по первому Московскому трамвайному диаметру (МТД), который открылся в середине ноября 2025 года. Как сообщил ТАСС заммэра столицы Максим Ликсутов, для этого в Москве скорректировали фазы и циклы светофоров, а также в нескольких местах установили приоритетный проезд.

"Чтобы пассажиры могли быстро доехать между метро "Университет" и районом Метрогородок по первому Московскому трамвайному диаметру, специалисты настроили режимы работы светофоров по 30 адресам, применив ряд современных технологий. Комплексная перенастройка по всему маршруту протяженностью 27 км позволит сэкономить время в пути десяткам тыс. пассажиров ежедневно", - сказал он.

Так, на светофорах для трамвая подключили адаптивный режим: специальные датчики распознают приближающийся трамвай и включают для него зеленый сигнал, ориентируясь на загрузку всех направлений перекрестка. При этом неважно, какой горит сигнал, сколько времени осталось до его смены, светофор приоритетно подстроит для трамвая "зеленый", когда узнает о его приближении.

На участках, где наряду с трамвайным есть и другие направления, применяются иные технологии. Например, дублирование трамвайной фазы - на светофорах добавили в цикл еще одну короткую фазу пропуска трамвая, что сокращает время ожидания зеленого сигнала для него.

"Также сделали движение удобным и для пешеходов вблизи трамвайных платформ. Теперь светофоры сначала "подпускают" трамвай к платформе, а во время посадки или высадки пассажиров включают пешеходную фазу для безопасного перехода к платформе", - отметил Ликсутов.

Открытый в середине ноября первый МТД соединил метро "Университет" с Метрогородком и связал 13 районов Москвы, четыре вокзала и 24 станции рельсового каркаса столицы. Второй трамвайный диаметр длиной 33 км планируется запустить весной. Он соединит метро "Чертановская" со станцией Новогиреево МЦД-4 и улучшит транспортное обслуживание больше 1 млн жителей.