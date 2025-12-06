Инвестиции в Херсонскую область могут увеличиться в два раза

Текущий инвестиционный потенциал Донбасса и Новороссии составляет не менее 1 трлн рублей

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Объем инвестиций в Херсонскую область по итогам 2025 года может увеличиться примерно в два раза, рассматриваются около 10 проектов от потенциальных инвесторов. Об этом в кулуарах Таврического инвестиционного экономического форума (ТИЭФ) сообщил ТАСС директор Фонда развития промышленности Херсонской области Михаил Панченко.

"На счетах фонда развития промышленности региона находится около 900 млн рублей. Мы надеемся в ближайший месяц эти деньги раскассировать. У нас есть 8-10 проектов, которые проходят все процедуры. Это тот объем, который был зарезервирован и который мы сейчас реализуем с небольшим взглядом в будущее. Потенциал большой, он растет, в 1,5-2 раза больше, чем в предыдущий год", - отметил он.

По его мнению, текущий инвестиционный потенциал Донбасса и Новороссии составляет не менее 1 трлн рублей.

Форум ТИЭФ проходит в Москве 5 и 6 декабря. Участие в нем принимают более 1 тыс. инвесторов. На форуме планируется обсудить социально-экономический потенциал регионов Донбасса и Новороссии, представив конкретные инвестиционные предложения для развития регионов.