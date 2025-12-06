Гросси: электроснабжение ЗАЭС ночью было нарушено в 11-й раз с начала конфликта

Гендиректор МАГАТЭ отметил, что "соединение с 750-киловольтной линией все еще разорвано"

Редакция сайта ТАСС

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси © AP Photo/ Alexander Zemlianichenko

ВЕНА, 6 декабря. /ТАСС/. Внешнее питание Запорожской АЭС было нарушено в 11-й раз с начала конфликта на Украине в ночь на субботу. Об этом сообщил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

"ЗАЭС перестала получать все внешнее питание ночью в 11-й раз с начала конфликта. Она была переподключена к 330-киловольтной линии после получасового блэкаута, однако соединение с 750-киловольтной линией все еще разорвано", - приводит его слова пресс-служба агентства.

ЗАЭС запитана двумя высоковольтными линиями электропередачи - 750-киловольтной "Днепровской" со стороны России и 330-киловольтной "Ферросплавной-1" со стороны Украины.

Ранее глава Росатома Алексей Лихачев сообщил, что госкорпорация делает все для купирования рисков безопасности на Запорожской АЭС и пользуется поддержкой руководства МАГАТЭ в этом вопросе. При этом он добавил, что ситуация на линии боевого соприкосновения в Запорожской области "легче не становится".