На блоке №1 АЭС "Аккую" завершили этап подготовки к выдаче электроэнергии в сеть

Это одно из основных ключевых событий года, сообщили в пресс-службе АО "Аккую нуклеар"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Завершены операции по подготовке комплектного распределительного элегазового устройства (КРУЭ) к постановке под напряжение первого энергоблока АЭС "Аккую", сооружаемой Росатомом в Турции. Как отмечается в сообщении пресс-службы АО "Аккую нуклеар", это одно из основных ключевых событий года.

"На АЭС "Аккую" выполнена подача номинального напряжения от внешней энергосети на часть оборудования комплектного распределительного устройства с элегазовой изоляцией 400 кВ, предназначенного для приема и выдачи в сеть электроэнергии. Операция подтверждает обеспечение готовности оборудования КРУЭ к приему и выдаче электроэнергии, которая будет вырабатываться первым энергоблоком АЭС "Аккую", в единую энергосистему Турции", - говорится в сообщении.

КРУЭ - оборудование, которое обеспечивает прием, распределение и передачу электроэнергии в сетях переменного тока и относится к распределительному оборудованию с герметичным металлическим корпусом. Компоненты КРУЭ (шины, выключатели, разъединители) закрыты газонепроницаемой оболочкой, внутри которой используется электротехнический газ - газ с высокими электроизолирующими свойствами и повышенной пожаробезопасностью. По завершении монтажа и пусконаладки полного комплекса оборудования, КРУЭ будет обеспечивать поступление электроэнергии, которая будет вырабатываться на блоках АЭС "Аккую", в единую энергосистему Турции.

По словам генерального директора АО "Аккую нуклеар" Сергея Буцких, подача напряжения на оборудование КРУЭ - этапное событие в формировании инфраструктуры выдачи мощности АЭС "Аккую". "С учетом того, что нам пришлось менять поставщика оборудования, готовность КРУЭ к постановке под напряжение обеспечена в сжатые сроки", - отметил Буцких.

Об АЭС "Аккую"

АЭС "Аккую" - первая атомная электростанция в Турецкой Республике, сооружается госкорпорацией "Росатом". Проект АЭС "Аккую" включает четыре энергоблока с реакторами российского дизайна ВВЭР поколения 3+. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1 200 МВт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй").