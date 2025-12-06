Кабмин обязал предоставить доклад по подготовке к отопительному сезону до апреля

Правительство также рекомендовало исполнительным органам субъектов совместно с органами местного самоуправления принять меры по обеспечению полной готовности субъектов электроэнергетики и предприятий ЖКХ к отопительному сезону

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ обязало Минэнерго, Минстрой и Ростехнадзор предоставить итоговый доклад по подготовке субъектов к отопительному сезону 2025-2026 года до 27 апреля 2026 года. Об этом сообщается на сайте кабмина по итогам решений, принятых на заседании правительства 4 декабря 2025 года.

"Минэнерго России (С. Е. Цивилеву) - созыв, Минстрою России (И. Э. Файзуллину), Ростехнадзору (А. В. Трембицкому) совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации обеспечить контроль за прохождением субъектами электроэнергетики и предприятиями жилищно-коммунального хозяйства осенне-зимнего периода 2025-2026 годов. О результатах ежемесячно докладывать в правительство Российской Федерации, итоговый доклад представить до 27 апреля 2026 года", - говорится в сообщении.

Правительство также рекомендовало исполнительным органам субъектов совместно с органами местного самоуправления принять меры по обеспечению полной готовности субъектов электроэнергетики и предприятий ЖКХ к отопительному сезону, сократить задолженности потребителей перед организациями и не допустить увеличения просроченной задолженности. Кроме того, рекомендуется оснастить объекты автономными резервными источниками электроснабжения и необходимой спецтехникой для ликвидации возможных последствий нарушений, а также обеспечить надежную эксплуатацию объектов.

Соответствующую информацию до 21 апреля 2026 года необходимо представить в Минстрой и Минэнерго России.