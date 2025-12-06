В нескольких регионах Украины ввели аварийные отключения света

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" не сообщила, как долго это продлится

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Аварийные отключения электроэнергии введены в нескольких областях Украины. Об этом сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго".

"В нескольких регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии", - говорится в сообщении компании в Telegram-канале.

Какие регионы затронули отключения, как долго это продлится, в компании не уточнили. Между тем власти Сумской и Днепропетровской областей в своих Telegram-каналах уже сообщили о введении аварийных отключений.