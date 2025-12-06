Молдавия запросила поставки электроэнергии у Румынии из-за отключений на Украине

Межсистемные линии электропередачи работают почти на пределе, отметила госкомпания "Молдэлектрика"

Редакция сайта ТАСС

КИШИНЕВ, 6 декабря. /ТАСС/. Молдавия запросила у Румынии экстренные поставки электричества из-за отключений в энергосетях на Украине. Об этом сообщает госкомпания "Молдэлектрика".

"В результате атак на энергетическую систему Украины в соседнем с Республикой Молдова регионе был отключен важный энергетический блок, а межсистемные линии электропередачи работают почти на пределе. В связи с превышением планового перетока "Молдэлектрика" запросила в превентивном режиме аварийную помощь в Румынии", - говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

Там уточнили, что предприняты все меры безопасного функционирования энергосистемы, однако жителей Молдавии призвали рационально потреблять электроэнергию, чтобы снизить риск перегрузки и возможных отключений.