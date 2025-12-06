ВТБ выдал ипотечные кредиты на 7 млрд рублей в Донбассе и Новороссии с 2024 года

Средний размер кредита составляет 5,5 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 6 декабря. /ТАСС/. ВТБ, который вышел на рынок ипотеки в Донбассе и Новороссии в 2024 году, выдал местным жителям ипотечные кредиты на общую сумму более 7 млрд рублей, сообщили в пресс-службе банка.

"С момента запуска ипотеки в новых регионах ВТБ предоставил более 7 млрд рублей на улучшение жилищных условий. Средний размер кредита составляет 5,5 млн рублей. Большинство заемщиков выбирают госпрограмму со ставкой 2%, по которой при поддержке банка можно купить не только квартиру в новостройке, но и построить индивидуальный дом", - говорится в сообщении.

ВТБ вышел на рынок ипотеки Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в 2024 году: с августа стали доступны базовые программы банка, с ноября - льготная ипотека под 2%. В ноябре 2024 года в Донецке, Мариуполе, Бердянске и Мелитополе были открыты первые точки обслуживания для розничных клиентов.