МИД РФ назвал сумму, которую потеряла экономика ЕС из-за антироссийских санкций

По оценке российского дипведомства, экономика европейских стран в 2022-2025 годах лишилась до €1,6 трлн за четыре года

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Экономика европейских стран в 2022-2025 годах потеряла от антироссийских санкций до €1,6 трлн. Об этом говорится в сообщении МИД РФ в связи с заседанием Генеральной Ассамблеи ООН по случаю Международного дня борьбы с односторонними принудительными мерами.

"В последние годы Россия подверглась беспрецедентным мерам экономического нажима со стороны западных стран. Несмотря на это, российская экономика продемонстрировала высокую степень устойчивости и адаптируемости, продолжила уверенный рост. Стало очевидно, что односторонние принудительные меры наносят тяжелый урон самим инициаторам. Только от антироссийских рестрикций европейская экономика в 2022-2025 годах понесла потери на сумму до €1,6 трлн", - отметили в министерстве.

В МИД РФ добавили, что применение односторонних принудительных мер является серьезным препятствием на пути формирования справедливого и равноправного полицентричного миропорядка. "Такие меры служат одним из главных инструментов неоколониальной политики коллективного Запада. Ее цель ясна - удержать ускользающее доминирование, лишить страны мирового большинства права на самостоятельный политический выбор, сдержать их технологическое и промышленное развитие. Иными словами, продолжать наживаться за счет глобального Юга и Востока, стремясь сделать его послушным исполнителем своей воли", - указали в дипведомстве.

"Совместно с партнерами - ответственными членами мирового большинства - продолжим борьбу с нелегитимными односторонними принудительными мерами и другими проявлениями неоколониализма в интересах скорейшего выстраивания справедливой многополярной архитектуры, лишенной санкционного диктата и принуждения", - заключили в МИД РФ.