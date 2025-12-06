На Херсонщине Гарантийный фонд помог бизнесу привлечь около 260 млн рублей

Средства направлены на развитие предприятий

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Гарантийный фонд Херсонской области за два года помог предпринимателям привлечь финансирование в размере почти 260 млн рублей на развитие предприятий. Об этом ТАСС сообщил министр экономического развития области Эрвин Мусаев в кулуарах II Международного Таврического инвестиционно-экономического форума (ТИЭФ).

"За 2024-2025 годы Гарантийным фондом предоставлено 27 поручительств. Это позволило субъектам малого и среднего предпринимательства Херсонской области привлечь 258,9 млн рублей кредитных средств на развитие своих проектов", - сказал он.

Мусаев уточнил, в 2024 году фондом выданы 11 поручительств, это позволило заемщикам привлечь 89,1 млн рублей кредитных средств. В 2025 году предоставлено 16 поручительств, благодаря чему субъектами МСП привлечено 169,79 млн рублей.

"Предприниматели, с которыми заключены договоры поручительств, заняты в сфере услуг, промышленного производства, сельского хозяйства, логистики, перерабатывающей промышленности и общественного питания", - перечислил глава регионального Минэкономразвития.

Гарантийный фонд создан в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и продолжает работать в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". Основной задачей фонда стали поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области, содействие кредитованию, предоставление поручительства кредитным организациям для обеспечения возможности привлечения финансирования при недостаточном залоговом обеспечении или его отсутствии, для субъектов МСП. Максимальный срок поручительства составляет 84 месяца, максимальная единовременная сумма поручительства - 21,2 млн рублей, обеспечение до 70% от суммы обязательства (кредита, займа, лизинга, банковской гарантии). Размер вознаграждения (комиссии) Гарантийного фонда за предоставление поручительства - от 0,5% годовых.