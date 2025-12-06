Действующие в ЛНР 188 предприятий обеспечивают работу 16 тыс. человек

В регионе активно идет развитие агропромышленного комплекса, пищевой промышленности

ЛУГАНСК, 6 декабря. /ТАСС/. В Луганской Народной Республике работают 188 предприятий, они обеспечивают работой свыше 16 тыс. человек, активно идет развитие агропромышленного комплекса, пищевой промышленности. Об этом в своем Telegram-канале написал заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин по итогам визита в регион.

"На сегодня в ЛНР запущены 188 промпредприятий, они обеспечивают работой свыше 16 тыс. человек. В агропромышленном секторе региона развиваются 31 крупное предприятие пищевой и перерабатывающей промышленности. Заслушали инвесторов. Отметил для себя, что они являются участниками СЭЗ, пользуются льготными займами по программам ФРП, производят импортозамещающую продукцию, расширили географию ее реализации и готовы дальше наращивать мощности, рынки сбыта. Будем поддерживать", - отметил вице-премьер.

По его словам, ЛНР вышла в стабильные передовики по кассовому исполнению и реализации всех программ, Хуснуллин поблагодарил за это главу региона Леонида Пасечника и его команду.

В ходе поездки решались вопросы планирования экономики и ее роста. Совместно с федеральными министерствами будет составлен единый план развития экономики региона, сказал Хуснуллин. Особая задача заключается в привлечении инвестиций, создании рабочих мест, повышении налоговой базы.

Глава ЛНР отметил, что за счет господдержки увеличен региональный фонд поддержки промышленности. Общий объем инвестиций составил 30,3 млрд рублей. Это средства, которые пошли на реализацию новых инвестиционных проектов. "К примеру, завод "Юнис" (специализируется на выпуске алюминиевых радиаторов и профиля - прим. ТАСС) за семь лет планирует увеличить объемы производства радиаторов в семь раз. Коллеги разработали комплексный план модернизации: до 2029 года планируют создать технопарк с различными зонами и логистической базой. А компания "Волма-Ольховое" планирует увеличить объем производства сухих строительных смесей", - сообщил Пасечник в своем Telegram-канале.

В сфере сельского хозяйства реализуется 50 инвестиционных проектов. В рамках программ льготного кредитования и лизинга предприятиям отрасли оказана поддержка в размере 9,5 млрд рублей. Все это позволит к 2030 году увеличить общий объем производства зерновых, технических и овощных культур почти в два раза.