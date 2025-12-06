На Международной неделе бизнеса в Уфе подписали 22 соглашения на 15 млрд рублей

Одним из самых крупных стало намерение о сотрудничестве между Корпорацией развития Башкортостана и ООО "ПКФ "ГИС Нефтесервис"

УФА, 6 декабря. /ТАСС/. На полях Международной недели бизнеса - 2025, которая прошла в Уфе с 3 по 5 декабря, подписали 22 соглашения о сотрудничестве на общую сумму более 15 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте мероприятия.

"Республика Башкортостан продолжает привлекать инвестиции в регион с помощью бизнеса. За три дня проведения Международной недели бизнеса в Уфе республика смогла привлечь многомиллиардные инвестиции. <...> Всего на полях Недели было подписано 22 соглашения о сотрудничестве на общую сумму более 15 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что одним из самых крупных соглашений по реализации инвестиционных проектов стало намерение о сотрудничестве между Корпорацией развития Республики Башкортостан и ООО "ПКФ "ГИС Нефтесервис", которое подразумевает запуск производства модульно-блочного оборудования для нефтегазовой отрасли. Сумма соглашения превышает 3,1 млрд рублей.

"Еще одним крупным соглашением стал проект ООО "ПКФ "ГЕО Инжиниринг". Компания намерена начать производство нефтегазового оборудования для гидравлического разрыва пласта. Сумма документа составила более 2,3 млрд рублей", - говорится в сообщении.

На полях Международной недели бизнеса также подписали соглашения о защите и поощрении инвестиций. Уточняется, что это инструмент государственной поддержки, который действует на территории Башкирии для крупных инвесторов.

В Международное неделе бизнеса в 2025 году участие приняли представители КНР, ОАЭ, Казахстана, Узбекистана, Белоруссии, Турции и Таджикистана, а также 20 регионов РФ. В работе форума приняли участие более 2,5 тыс. человек.