ТАСС: аэропорт Вильнюса не принял во время своего закрытия семь рейсов

Самолеты отправили на посадку в другие города

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Международный аэропорт Вильнюса в период своего закрытия не принял семь пассажирских рейсов, их отправили на посадку в другие города. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерской службе аэропорта.

"На посадку в другие города были перенаправлены семь рейсов - они совершили посадку в Риге, Каунасе, а также вернулись в города вылета", - сказал собеседник агентства. Он напомнил, что аэропорт закрылся в 18:06 по местному времени (19:06 мск) из-за фиксации в воздушном пространстве несанкционированных полетов неизвестных объектов, похожих на воздушные шары или метеорологические зонды. "В настоящее время работа аэропорта восстановлена", - подчеркнул собеседник агентства.

Ранее аэропорт литовской столицы закрывался по аналогичной причине дважды 3 декабря, а всего с начала сентября, по подсчетам ТАСС, он прекращал работу не менее 20 раз из-за того, что в зоне его диспетчерской ответственности происходили несанкционированные полеты воздушных шаров или метеорологических зондов.

В этой связи собеседник ТАСС в авиадиспетчерской службе балтийской республики сообщал, что всех пользователей воздушного пространства Литвы проинформировали о "возможных несанкционированных полетах в юго-восточной части страны метеорологических аэростатов с контрабандой". Согласно предупреждению, зонды могут лететь на высоте до 5 км на расстояние до 20 морских миль, а вес коробок с контрабандой, которые пытаются перебрасывать в Литву при помощи метеозондов, может достигать 30 кг.