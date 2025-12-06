Глава "Укрэнерго": для восстановления энергосистемы Украины потребуются недели

Виталий Зайченко назвал ситуацию "достаточно тяжелой"

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Украинским энергетикам потребуются недели, чтобы восстановить энергосистему страны. С таким прогнозом в эфире всеукраинского телемарафона выступил глава компании "Укрэнерго" Виталий Зайченко.

"Ситуация достаточно тяжелая. Мы говорим уже не о днях, а о неделях, которые уйдут на восстановление. И единственным средством улучшения ситуация является изменение поведения наших потребителей, которые могут помочь энергетикам", - считает Зайченко.

По его словам, очереди почасовых отключений выросли - если накануне света не было по 4-8 часов, то сейчас уже речь идет о 12-16 часах в большинстве областей страны.

Утром жители шести областей Украины остались без света, сообщалось о повреждении энергообъектов в восьми регионах. Днем в некоторых областях были введены аварийные отключения электроэнергии.