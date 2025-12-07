Три резидента ИНТЦ "Русский" начали оборудовать лаборатории

Председатель регионального правительства Вера Щербина отметила, что также 10 резидентов центра находятся на заключительном этапе проектирования

ВЛАДИВОСТОК, 7 декабря. /ТАСС/. Три компании, вошедшие в число первых резидентов инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) "Русский", приступили к оснащению оборудованием лабораторных и опытно-промышленных помещений. Об этом сообщила ТАСС первый вице-губернатор - председатель регионального правительства Вера Щербина.

"На сегодняшний день портфель резидентов ИНТЦ "Русский" насчитывает 13 компаний. В соответствии с утвержденным планом развития до конца 2025 года ожидается увеличение числа резидентов до 16. В части фактического освоения пилотной площадки достигнуты следующие показатели: три компании перешли к активной фазе оснащения лабораторных и опытно-промышленных помещений, 10 резидентов находятся на заключительном этапе проектирования. Совокупный объем инвестиций резидентов в оборудование и подготовку площадей превышает 1 млрд рублей", - сообщила первый вице-губернатор.

Она добавила, что начало строительства основных корпусов - научно-образовательных комплексов (НОК) запланировано на 2026 год. По результатам отбора за их создание отвечает ООО "КРДВ Приморье", конкурс на создание НОК IT-парк уже объявлен.

Инновационный научно-технологический центр - территория с особыми преференциями для инновационных предприятий, которая создается по поручению президента России Владимира Путина.