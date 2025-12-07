Во Владивостоке цены на жилье с начала года выросли на менее 6%

Стоимость 1 кв. м составила 205 483 рубля на первичном рынке и 182 964 рубля на вторичном

ВЛАДИВОСТОК, 7 декабря. /ТАСС/. Стоимость квадратного метра жилья во Владивостоке с начала года выросла менее чем на 6% - со 194 579 до 205 483 рубля на первичном рынке и со 176 889 до 182 964 рубля на "вторичке". Об этом сообщила ТАСС первый вице-губернатор - председатель правительства Приморского края Вера Щербина.

"Мы внимательно следим за стоимостью квадратного метра на первичном и вторичном рынках жилья. По данным за ноябрь средняя цена 1 кв. м [в новостройке] в городе составляла 205 483 рубля (+2,8% к октябрю). На вторичном рынке цена составляет 182 964 рубля (+0,6% к октябрю). В январе 2025 года стоимость 1 кв. м составляла: первичка - 194 579 рублей (за 10 месяцев прирост составил 5,6%), вторичка - 176 889 рублей (за 10 месяцев прирост составил 3,4%). Относительно других регионов России прирост стоимости 1 кв. м жилья в Приморском крае не является критичным", - сообщила первый вице-губернатор.

Она добавила, что в регионе в настоящее время строится 3 млн кв. м жилья. По прогнозам на этот год в Приморье обеспеченность составит 27,3 кв. м на человека.