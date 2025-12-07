Костюк: "Дальграфит" в ЕАО в 2026 году выйдет на проектную мощность

Предприятие будет производить 40 тыс. тонн графитового концентрата в год, сообщила глава области

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Предприятие по добыче графита "Дальграфит" в селе Союзное в Еврейской автономной области (ЕАО) в 2026 году выйдет на проектную мощность - 40 тыс. тонн графитового концентрата в год, а к 2030 году объем производства может быть увеличен до 150 тыс. тонн. Об этом сообщила ТАСС глава ЕАО Мария Костюк.

"Создание графитового кластера на базе месторождения "Союзное" в Еврейской автономной области - это стратегический проект федерального значения, который уже перешел из стадии планирования в активную фазу реализации. <…> Горно-обогатительный комбинат построен и в настоящее время ведет пусконаладочные работы. Мы планируем, что уже в 2026 году предприятие выйдет на проектную мощность - 40 тыс. тонн графитового концентрата в год, а к 2030 году объем производства может быть увеличен до 150 тыс. тонн", - сказала она.

Костюк отметила, что общий объем инвестиций в проект составляет порядка 10 млрд рублей. "Для нашей области это не просто цифры - это реальные экономические перспективы. Уже сегодня на предприятии работает более 200 человек, при этом более 140 сотрудников - жители близлежащего Октябрьского района автономии. После выхода на полную мощность количество рабочих мест превысит 300, а с учетом создания сопутствующих производств - до 500 рабочих мест", - пояснила она.

По словам губернатора, ЕАО имеет потенциал для создания в регионе полноценного научно-производственного кластера, который будет включать не только добычу и обогащение, но и глубокую переработку графита, исследовательские центры и подготовку специалистов.

Месторождение "Союзное" - крупнейшее в России, его запасы оцениваются в 13 млн тонн, что составляет около 50% всех разведанных запасов графита в стране. Качество сырья исключительно высокое - содержание полезного компонента достигает 22%, что вдвое превышает среднемировые показатели.