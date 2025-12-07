В Приморье инвесторы готовы начать добычу титана и германия

Председатель правительства региона Вера Щербина отметила, что в Красноармейском, Дальнереченском и Пожарском районах действующие предприятия осваивают месторождения вольфрамовой руды

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 7 декабря. /ТАСС/. Инвесторы, получившие лицензии на добычу титана и германия в Дальнереченском и Михайловском районах Приморского края, готовы начать разработку месторождений. Об этом сообщила ТАСС первый вице-губернатор - председатель правительства региона Вера Щербина.

"У нас расположено около 1 тыс. месторождений и проявлений полезных ископаемых, учтенных Государственным кадастром месторождений и проявлений. Приморский край выделяется уникальным набором полезных ископаемых, включая редкие металлы: титан, германий, литий, бериллий, вольфрам. На территории Приморского края выдано 17 лицензий на геологическое изучение, разведку и добычу редких металлов. Есть инвесторы, получившие лицензии на добычу титана и германия, готовые начать их добычу в Дальнереченском и Михайловском районах", - отметила первый вице-губернатор.

Она добавила, что в Красноармейском, Дальнереченском и Пожарском районах действующие предприятия осваивают месторождения вольфрамовой руды. "Месторождения Приморского края будут учтены в плане мероприятий дорожной карты по долгосрочному развитию добычи и производства редких и редкоземельных металлов, разрабатываемой Минпромторгом России", - добавила Щербина.