Центр "Мой бизнес" готовит около 30 предприятий ДНР к налаживанию экспорта

Среди тех, кто готовится стать экспортерами, есть предприятия пищевой и легкой промышленности, а также машиностроения, сообщила руководитель организации Любовь Луговая

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Центр "Мой бизнес" взаимодействует с порядка 30 донецкими предпринимателями, которые хотят реализовывать свою продукцию за рубеж, сообщила ТАСС руководитель организации Любовь Луговая на II Международном Таврическом инвестиционно-экономическом форуме.

"На экспорт в проработке у нас порядка 30 предприятий. Это, знаете, достаточно значительно. Это те, кто полностью прошел цикл обследования на экспортный потенциал, то есть, например, если мы выводим их на экспорт, то они должны обладать международными сертификатами", - сказала Луговая.

Она добавила, что центр софинансирует часть расходов, чтобы снять нагрузку с бизнеса, знакомит с требованиями торговли в разных странах, помогая выйти на зарубежный рынок. Среди тех, кто готовится стать экспортерами, есть предприятия пищевой и легкой промышленности, а также машиностроения.

В субботу Луговая сообщила ТАСС, что в 2025 году центр впервые помог донецким производителям наладить экспорт в Белоруссию и Китай. Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства заработал в ДНР с сентября 2023 года, в декабре открылся центр "Мой бизнес".

II Международный Таврический инвестиционно-экономический форум проходил в Москве 5-6 декабря. Более 1 тыс. инвесторов собрались в Доме Союзов, чтобы обсудить социально-экономический потенциал и развитие исторических регионов. На форуме представили конкретные инвестиционные предложения и сформировали новые партнерства для социально-экономического развития исторических территорий.