Инвестиции в территорию Нижнеленинское - Тунцзян оценивают в 100 млрд рублей

Реализация проекта делает ЕАО важным звеном в международных транспортных коридорах, отметила губернатор Мария Костюк

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Общий объем инвестиций в комплексное развитие примостовой территории Нижнеленинское - Тунцзян оценивается более чем в 100 млрд рублей. Об этом сообщила ТАСС губернатор Еврейской автономной области (ЕАО) Мария Костюк.

"Мы ведем активную работу по развитию примостовой территории, где планируется создание универсального перегрузочного терминала "Нижнеленинское - Тунцзян". Уже есть договоренности с крупными инвесторами и банками, и общий объем инвестиций в комплексное развитие этой зоны оценивается более чем в 100 млрд рублей. Это не просто планы, а проект, который изменит экономическую карту региона", - сказала она.

Костюк отметила, что реализация проекта трансграничного железнодорожного моста делает ЕАО важным звеном в международных транспортных коридорах.

Ранее вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщал, что примостовая территория Нижнеленинское - Тунцзян вызывает интерес у иностранных компаний для сотрудничества в рамках международной территории опережающего развития (МТОР).

Мостовой переход Нижнеленинское - Тунцзян через Амур стал первым железнодорожным мостом между Россией и Китаем. Строительство было реализовано в рамках соглашения, заключенного между правительствами двух стран в 2008 году. Мост ввели в эксплуатацию в 2022 году.