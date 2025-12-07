В ДНР будущих ИП обучат работать с инфраструктурой Центра креативных индустрий

Курсы начнутся с января 2026 года, сообщила руководитель центра "Мой бизнес" в республике Любовь Луговая

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Обучающие курсы по работе с техническим оборудованием Центра креативных индустрий начнутся с января 2026 года для тех, кто хочет стать предпринимателем в ДНР, сообщила ТАСС руководитель центра "Мой бизнес" в республике Любовь Луговая на II Международном Таврическом инвестиционно-экономическом форуме.

"Действительно, пользуется спросом Центр креативных индустрий, но, конечно, нужно обучать клиентов, потому что оборудование высококлассное. Поэтому мы с января запустим такие курсы, которые будут обучать будущих предпринимателей работать на этом оборудовании профессионально", - сказала Луговая.

Она добавила, что центр продолжают оснащать, в частности, 2 декабря открыли студию подкастов. "Это уникальная возможность для бизнеса не только сократить свои издержки, допустим, на выпуск своего мерча, на свое продвижение на рынке. Буквально на неделе мы открыли студию подкастов, поэтому можно писать свои подкасты, есть студия автоматической видеозаписи для создания бизнесом собственного видеоконтента", - отметила собеседница агентства.

В субботу Луговая сообщила ТАСС, что в Центре креативных индустрий в январе следующего года заработает дата-центр. Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства появился в ДНР с сентября 2023 года, в декабре открылся центр "Мой бизнес", а в апреле 2025 - Центр креативных индустрий.

II Международный Таврический инвестиционно-экономический форум проходил в Москве 5-6 декабря. Более 1 тыс. инвесторов собрались в Доме Союзов, чтобы обсудить социально-экономический потенциал и развитие исторических регионов. На форуме представили конкретные инвестиционные предложения и сформировали новые партнерства для социально-экономического развития исторических территорий.