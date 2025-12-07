"Руспродсоюз": стоимость приготовления "селедки под шубой" за год выросла на 9%

Цена салата составила 293,9 рубля против 269,7 рубля годом ранее, сообщили в ассоциации

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Стоимость приготовления салата селедка под шубой на четверых людей за год выросла на 9%, сообщили ТАСС в ассоциации "Руспродсоюз".

"Салатник сельди под шубой на четверых за год подорожал на 9%. <…> Таким образом, стоимость салата составила 293,9 рубля против 269,7 рубля годом ранее", - говорится в сообщении.

"Руспродсоюз" использовал для расчетов следующий рецепт: сельдь соленая (350 г), картофель (400 г), свекла столовая (350 г), морковь (200 г), куриные яйца (2 шт.), репчатый лук (100 г) и майонез (300 г).

Среди основных ингредиентов главного новогоднего салата за год выросли цены на сельдь соленую с 310 рублей/кг до 392,5 рубля/кг и майонез - с 290,8 рубля/кг до 313,9 рубля/кг. Вместе с тем десяток яиц подешевел с 109,8 рубля до 92,8 рубля, картофель - с 53,8 рубля/кг до 41,7 рубля/кг, лук - с 48,8 рубля/кг до 41 рубля/кг, свекла - с 46,5 рубля/кг до 40,3 рубля/кг, морковь - с 47,2 рубля/кг до 43,9 рубля/кг.

Таким образом, 350 г селедки соленой в этом году обойдутся в 137,4 рубля, два яйца - в 18,6 рубля, 300 г майонеза - в 94,2 рубля, 400 г картофеля - в 16,7 рубля, 100 г лука - в 4,1 рубля, 350 г свеклы - в 14,1 рубля, 200 г моркови - в 8,8 рубля.