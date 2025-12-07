ЕАПВ сообщил о росте заявок на евразийское патентование из России

Увеличение составило 14%, рассказал президент Евразийского патентного ведомства Григорий Ивлиев

АСТАНА, 7 декабря. /ТАСС/. Число заявок на евразийское патентование из России выросло на 14% за 11 месяцев 2025 года. Об этом рассказал ТАСС президент Евразийского патентного ведомства (ЕАПВ) Григорий Ивлиев на международной конференции по интеллектуальной собственности и технологиям "IP Евразия/IP Казахстан 2025" в Астане.

"В 2024 году было 2897 заявок всего, по состоянию на 1 декабря 2025 года - 3141. Что касается России, за 11 месяцев поступило 669 заявок, рост на 14%. В целом рост есть по всем странам, он обусловлен увеличением взаимного товарооборота, развитием научно-технического сотрудничества и кооперации", - рассказал Ивлиев. Это означает, что, если в производстве какого-либо товара участвуют, к примеру, три страны, то становится актуальным патент сразу на все влсемь стран ЕАПВ, потому что разработчик захочет продавать его в ближайших государствах в первую очередь, пояснил он.

Евразийское патентное ведомство - межправительственная организация, которая осуществляет выдачу патентов и охрану прав на изобретения и промышленные образцы на территории восьми евразийских государств (Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Туркменистана).