Аэропорт Казани рассчитывает сохранить пассажиропоток на уровне 5,3 млн человек

Отсутствие роста пассажиропотока связано в том числе с частыми ограничениями, вводимыми в аэропорту в целях безопасности, сообщил генеральный директор аэропорта Сергей Романцов

КАЗАНЬ, 7 декабря. /ТАСС/. Международный аэропорт Казани планирует сохранить пассажиропоток на уровне показателей 2024 года, когда он достиг рекордных 5,3 млн человек. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор аэропорта Сергей Романцов.

"Ожидаем примерно те же результаты, что и в прошлом году", - сказал Романцов.

Он отметил, что отсутствие роста пассажиропотока связано в том числе с частыми ограничениями, вводимыми в аэропорту в целях безопасности. "В связи с обстановкой, ограничением использования воздушного пространства. Много рейсов было отменено, много перенесено", - добавил он.

При этом Романцов напомнил, что создан оперативный штаб по реагированию на все изменения в расписании.

Международный аэропорт Казань расположен в 28 км от центра столицы Татарстана. В 2024 году аэропорт обслужил рекордные 5,3 млн человек, в 2023 году пассажиропоток в аэропорту "Казань" составил 5,1 млн пассажиров, в 2022 году - 4 млн.