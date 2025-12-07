Подмосковный фонд микрофинансирования предоставил бизнесу почти 500 млн рублей

Всего бизнес получил почти 360 поручительств регионального фонда

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Займы на общую сумму почти 500 млн рублей получили предприниматели малого и среднего бизнеса (МСП) в Московском областном фонде микрофинансирования за девять месяцев текущего года. Всего же бизнес получил почти 360 поручительств регионального фонда, благодаря этому МСП смогли привлечь финансирование на сумму более 11,5 млрд рублей, сообщила ТАСС зампред правительства - министр инвестиции, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

"В январе - сентябре 2025 года субъекты МСП из Подмосковья получили 357 поручительств московского областного гарантийного фонда. Гарантии позволили бизнесу привлечь финансирование на сумму свыше 11,5 млрд рублей. В Московском областном фонде микрофинансирования за первые девять месяцев этого года МСП получили займы на сумму 492 млн рублей", - сказала она.

В пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области добавили, что Подмосковье вошло в число регионов-лидеров по объему финансирования, привлеченного субъектами МСП при поддержке региональных гарантийных организаций. Без учета данных по столице Подмосковье заняло первое место по этому показателю за первые три квартала 2025 года. Всего российский МСП в отчетном периоде привлек 267,3 млрд рублей в виде микрозаймов и кредитов под поручительства региональных гарантийных организаций. Этой поддержкой воспользовались 21,5 тыс. предпринимателей.

Государственные микрофинансовые организации (МФО) и региональные гарантийные организации (РГО) оказывают финансовую поддержку МСП в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика" и федерального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Как рассказали в министерстве, МСП могут получить льготный микрозаем в государственных МФО. Максимальная сумма такого займа составляет 5 млн рублей, срок возврата - до трех лет, а процентная ставка предлагается ниже, чем в банках. При возникновении дефицита залогового обеспечения для получения банковского кредита предприниматель может привлечь поручительство РГО. В этом случае заключается трехсторонний договор между бизнесом, банком и РГО. Поручительство покрывает до 70% кредита, а его максимальный размер составляет от 25 млн до 100 млн рублей в зависимости от капитала гарантийной организации.