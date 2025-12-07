Сийярто: страны ЕС осложнили доставку ядерного топлива из России

Глава МИД Венгрии отметил, что топливо на станции в Пакше есть и его хватит на три года

Редакция сайта ТАСС

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто © Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

БУДАПЕШТ, 7 декабря. /ТАСС/. Несколько стран Евросоюза осложнили транспортировку ядерного топлива из России на АЭС в Пакше, но топливо доставлено, и его запасов хватит еще на три года. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, курирующий в правительстве вопросы атомной энергетики.

"Последняя запланированная на этот год партия ядерного топлива прибыла на АЭС "Пакш", так что теперь у нас достаточно запасов для работы станции до ноября 2028 года", - написал глава МИД в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Cийярто добавил, что "в этом году транспортировка ядерного топлива была осложнена геополитической ситуацией и негативным отношением некоторых европейских стран, поэтому маршрут доставки пришлось несколько раз корректировать, используя воздушный и железнодорожный транспорт".

До 2022 года тепловыделяющие сборки в Пакш доставляли из России по железной дороге через территорию Украины, однако после начала вооруженного конфликта в этой стране маршрут пришлось изменить. В 2022 году ядерное топливо привезли в Венгрию из России на самолете, который следовал через воздушное пространство Белоруссии, а затем - с разрешения Евросоюза - над Польшей и Словакией. Позже специальный груз начали перевозить на судах по Черному морю под охраной военных кораблей в болгарский порт Варна, где перегружали на поезд, а затем везли через Болгарию и Румынию в Венгрию.

Сейчас на АЭС в Пакше, построенную советскими специалистами в 1980-е годы и работающую на российском ядерном топливе, приходится половина всей вырабатываемой и треть потребляемой электроэнергии в Венгрии. На станции, расположенной на берегу Дуная в 100 км к югу от Будапешта, действуют четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-440. Одновременно идет строительство второй очереди АЭС - пятого и шестого энергоблоков, которые должны быть подключены к сети в начале 2030-х годов. После ввода в строй двух новых ядерных реакторов ВВЭР-1200 мощность ядерного комплекса в Пакше возрастет с нынешних 2 000 МВт до 4 400 МВт.