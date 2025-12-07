Эксперт Луговая: в ДНР сектор малого и среднего предпринимательства вырос на 7,1%

Большинство зарегистрированных МСП - индивидуальные предприниматели, сообщила руководитель центра "Мой бизнес" в республике

ДОНЕЦК, 7 декабря. /ТАСС/. Число предпринимателей в ДНР с начала года превзошло прошлогодний показатель на 7,1%. Сектор малого и среднего бизнеса сохранил стабильность, несмотря на вызовы, сообщила ТАСС руководитель центра "Мой бизнес" в республике Любовь Луговая на II Международном Таврическом инвестиционно-экономическом форуме.

"Согласно единому реестру субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 ноября, предпринимательскую деятельность в регионе осуществляли более 56,5 тыс. субъектов МСП. К аналогичному периоду прошлого года этот показатель вырос на 7,1%", - сказала Луговая.

Она добавила, что большинство зарегистрированных МСП - индивидуальные предприниматели. Таких - 85%. Малый и средний бизнес в республике составляет чуть больше половины от общего числа налогоплательщиков. "Несмотря на все вызовы, сектор малого и среднего предпринимательства ДНР в 2025 году не только сохранил стабильность, но и количественно вырос", - заключила собеседница агентства.

II Международный Таврический инвестиционно-экономический форум проходил в Москве 5-6 декабря. Более 1 тыс. инвесторов собрались в Доме Союзов, чтобы обсудить социально-экономический потенциал и развитие исторических регионов. На форуме представили конкретные инвестиционные предложения и сформировали новые партнерства для социально-экономического развития исторических территорий.