Песков: изъятие активов РФ позволит ЕС еще пару лет "тратить украинцев как пули"

Так представитель Кремля прокомментировал планы Еврокомиссии

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Изъятие российских активов, о котором говорят в Еврокомиссии, позволит Европе еще пару лет тратить украинцев как пули. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, кадры показаны в программе "Москва. Кремль. Путин".

"Этих денег, о которых они говорят, как раз так, в принципе, хватит еще, чтобы пару лет тратить украинцев как пули", - прокомментировал представитель Кремля планы Еврокомиссии об экспроприации активов России.

Ранее встреча послов государств - членов ЕС для обсуждения плана Еврокомиссии по экспроприации активов России под прикрытием схемы так называемого репарационного кредита Украине завершилась безрезультатно.

Еврокомиссия 3 декабря представила свой план экспроприации блокированных в Европе российских суверенных активов под прикрытием схемы "репарационного кредита" Киеву. Она предложила присвоить все €210 млрд, замороженных на территории ЕС, из которых €185 млрд размещены на счетах в Euroclear, а о местонахождении остальных €25 млрд официальной информации нет.