Медведев: милитаризация стран ЕС "похоронит" их экономики
Редакция сайта ТАСС
11:41
обновлено 12:12
МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Милитаризация стран Евросоюза не только "похоронит их экономики", но и потребует установления режимов, близких к диктаторским. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Max.
"Это (наращивание военных возможностей - прим. ТАСС) окончательно похоронит их экономики и потребует установления режимов, близких к диктаторским", - указал Медведев, говоря о рисках становления Европы более самостоятельной в вопросах обороны.
"Такой печальный опыт у Европы уже есть: тот же Гитлер пришел к власти именно с жесткими милитаристскими лозунгами", - пояснил он.