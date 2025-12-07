Медведев: милитаризация стран ЕС "похоронит" их экономики

Также подобный шаг потребует установления режимов, близких к диктаторским, отметил заместитель председателя Совбеза

Редакция сайта ТАСС

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев © Владимир Гердо/ ТАСС

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Милитаризация стран Евросоюза не только "похоронит их экономики", но и потребует установления режимов, близких к диктаторским. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Max.

"Это (наращивание военных возможностей - прим. ТАСС) окончательно похоронит их экономики и потребует установления режимов, близких к диктаторским", - указал Медведев, говоря о рисках становления Европы более самостоятельной в вопросах обороны.

"Такой печальный опыт у Европы уже есть: тот же Гитлер пришел к власти именно с жесткими милитаристскими лозунгами", - пояснил он.