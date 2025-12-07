Эксперты отметили традиционный рост спроса на наличные к концу года

Это связано с годовыми премиями и отпусками, объяснили они

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Согласно данным Банка России, объем наличных в обращении в России в 2025 году демонстрирует устойчивый рост, обновив четырехмесячный максимум к 1 октября. Такая динамика в основном обусловлена сезонностью и сохраняющейся популярностью наличных как единственного офлайн-инструмента платежа, сообщили опрошенные ТАСС эксперты.

Сезонные факторы

По словам председателя совета ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктора Достова, росту наличности свойственна сезонность, поэтому, к примеру, в декабре рост спроса на наличные деньги традиционно усиливается из-за годовых премий и покупкой валюты перед зимним периодом отпусков. Это подтверждается данными ЦБ за прошлый год: в период с 1 декабря 2024 года (18,02 трлн рублей) по 1 января 2025 года (18,65 трлн рублей) прирост наличных денег в обращении составил 3,5%.

Эксперты отмечают, что тенденция к росту объема наличных денег будет сохраняться. "Если посмотреть статистику Банка России, то объем наличных денег в обращении растет с 2021 года, и он увеличился почти на 39%. Причем, я хотел бы сказать, что это общемировая тенденция, в том числе и у нас в России. Это называется "парадокс наличных". С одной стороны, доля наличных в расчетах за товары и услуги снижается по всему миру. У нас эта доля снизилась с 26% в 2021 до 12,5% в 2025. И регулятор прогнозирует в перспективе снижение доли наличных до 10%. С другой стороны, объем наличных денег в обращении растет, потому что у населения есть потребность в наличных деньгах как надежному средству сбережения", - сообщил ТАСС председатель комитета Ассоциации банков России по наличному денежному обращению Валерий Чулков.

Экономические причины

Эксперты также отмечают, что устойчивый спрос на наличные деньги в России обеспечивается несколькими факторами. В их числе надежность и привычность наличных как единственного офлайн-инструмента платежа, а также распространенность наличных в секторе малого бизнеса в целях экономии на издержках эквайринга.

Как пояснил ТАСС сотрудник лаборатории макроструктурного моделирования факультета экономических наук НИУ ВШЭ Григорий Жирнов, наличные наиболее востребованы у малого бизнеса, самозанятых, а также у пожилых людей, особенно в малых городах и селах.

"Частично текущий рост наличных денег в обращении вызван "отложенным" спросом на наличные после 2024 года, когда из-за высоких процентных ставок по депозитам наличность выросла всего на 1,2% - минимальный темп роста за многие годы. Дополнительно спрос на наличные в моменте поддерживается техническими сбоями связи, однако вряд ли это можно считать основным фактором. В целом текущий рост выглядит логичным на фоне снижения процентных ставок и сохранения роста номинальных зарплат в экономике", - отметил Жирнов.