Бахрейн предлагает компаниям из России платформу для расширения экспорта

Глава Торгово-промышленной палаты Бахрейна Самир Абдалла Насс призвал компании из РФ развивать бизнес в королевстве с перспективой выхода на рынок стран ССАГПЗ

МАНАМА, 7 декабря. /ТАСС/. Бахрейн может предоставить российским компаниям платформу для локализации продукции и ее последующего экспорта на мировые и региональные рынки. Об этом заявил министр промышленности и торговли королевства Абдалла бен Адель Фахру.

"Бахрейн гордится тем, что позиционирует себя как ворота в страны ССАГПЗ (Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива - прим. ТАСС), Ближнего Востока и Северной Африки благодаря диверсифицированной экономике, привлекательному инвестиционному климату, развитой инфраструктуре и четкому видению будущего. В рамках нашей экономической стратегии "Видение-2030" Бахрейн предлагает российским партнерам надежную платформу для локализации производства, расширения экспорта и выхода на региональные и мировые рынки", - отметил министр, выступая на мероприятии ARFA Russian Week в Манаме.

Глава Торгово-промышленной палаты Бахрейна Самир Абдалла Насс также призвал компании из РФ развивать бизнес в королевстве с перспективой выхода на рынок стран ССАГПЗ. "Вы знаете, какие здесь открываются возможности. Экономика стран Персидского залива составляет два триллиона долларов, и мы можем дать мощный стимул российскому бизнесу: приезжайте в Бахрейн, и мы откроем для вас двери", - подчеркнул он.

Как отметила на открытии форума генеральный директор ARFA Global Group и организатор мероприятия Елена Лебедева, участие Бахрейна в Петербургском международном экономическом форуме в качестве страны-гостя стало "мощным катализатором" развития торговых отношений между двумя государствами. По ее словам, королевство, позиционируя себя как финансовый и логистический хаб, "предлагает идеальный плацдарм для выхода российского бизнеса на рынки Ближнего Востока". В числе перспективных направлений сотрудничества она выделила высокие технологии, медицину и фармацевтику, туризм, а также нефтегазовый сектор.

ARFA Russian Week - это проект, организованный российской компанией ARFA Global Group по случаю 35-летия установления дипотношений между РФ и Бахрейном. Программа мероприятия включает бизнес-форум и культурную часть, в рамках которой состоится показ коллекций дизайнеров из России. Участие в форуме с российской стороны принимают представители более чем 30 компаний, включая госкорпорацию "Ростех", ВЭБ РФ, "Новиком" и Экспобанк.