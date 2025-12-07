В Мариуполе дали тепло во все многоквартирные дома и соцобъекты

Работают 55 котельных

Редакция сайта ТАСС

МАРИУПОЛЬ, 7 декабря. /ТАСС/. Все социально значимые объекты и многоквартирные дома Мариуполя ДНР обеспечили теплом. Работают все 55 котельных, сообщил ТАСС глава Мариуполя Антон Кольцов.

"Отопительный сезон проходит штатно, из 55 запланированных котельных функционируют все. Социально значимые объекты, многоквартирные дома - все с теплом. Да, возникают нештатные ситуации, есть порывы, связанные с износом, техническими неполадками на котельных, они оперативно устраняются", - сказал Кольцов.

В городе работают бригады компании "Донбасстеплоэнерго", помогают устранять аварии и регионы-шефы.

ДНР испытывает дефицит воды, получая не более 35% нужного объема из-за водной блокады со стороны Украины и обмеления водохранилищ. Власти реализуют ряд мер по выходу из водного кризиса. Дефицит воды также осложняет теплоснабжение населения.