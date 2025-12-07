Прокуратура проверяет задержки рейсов из Екатеринбурга в Египет

Речь идет о рейсах авиакомпании Almasria Universal Airlines из аэропорта Кольцово

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Сотрудники Уральской транспортной прокуратуры организовали проверку по факту задержки рейсов UJ-724 и UJ-724D авиакомпании Almasria Universal Airlines из аэропорта Кольцово в Египет. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Уральской транспортной прокуратурой проводятся надзорные мероприятия в связи с задержкой авиарейсов в Хургаду. Сегодня из-за позднего прибытия воздушных судов в аэропорту города Екатеринбурга (Кольцово) задержаны к вылету два рейса авиакомпании Almasria Universal Airlines в Хургаду", - говорится в сообщении.

Из-за сложных метеоусловий самолеты были направлены на запасной аэродром в Челябинск. Пассажиров обеспечивают напитками и горячим питанием. "Транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров, включая предоставление услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами, организована проверка соблюдения прав пассажиров", - уточняется в сообщении.

Аэропорт Кольцово работает в штатном режиме. Прокуратура Свердловской и Челябинской областей организовала мобильные приемные для пассажиров в аэропортах.