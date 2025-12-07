Мариуполь сохранит темпы восстановления критической инфраструктуры в 2026 году

Глава города Антон Кольцов отметил, что за год заменили порядка 130 км сетей наружного освещения, около 25 км магистральных водоводов и порядка 30 км теплосетей

МАРИУПОЛЬ, 7 декабря. /ТАСС/. Около 25 км магистральных водоводов и порядка 30 км теплосетей заменены в Мариуполе ДНР с начала года. Темпы восстановления коммунальных сетей сохранятся в 2026 году, сообщил глава города Антон Кольцов во время прямой линии.

"Большая работа проходит в рамках специального инфраструктурного проекта и в рамках тех программ, которые реализуют ресурсоснабжающие организации. Что касается водоснабжения и водоотведения: за год порядка 25 км водоводов поменяно, я говорю сейчас только о водоводах большого диаметра - магистральных сетях. Что касается теплоснабжения, это порядка 30 км сетей теплоснабжения. И на следующий год эти объемы сохранятся, то есть темпы будут те же, темпы не снижаются по замене этой критической инфраструктуры", - сказал Кольцов.

Он добавил, что также за год заменили порядка 130 км сетей наружного освещения. "Это очень хороший результат", - заключил мэр.

В сентябре 2025 года глава Мариуполя сообщил ТАСС, что почти все коммунальные сети города, включая электрические, водо- и теплоснабжения, охвачены ремонтами.