На Ямале введут новую систему оплаты труда педагогов

САЛЕХАРД, 7 декабря. /ТАСС/. Ямало-Ненецкий автономный округ полностью перейдет на новую систему оплаты труда педагогов с 1 сентября 2026 года. Пилотный проект уже запущен в городе Губкинский, сообщил губернатор региона Дмитрий Артюхов во время ежегодной прямой линии.

"Идет пилот в Губкинском, итоги которого можно подвести по первому учебному полугодию, впереди потом по итогам всего учебного года, нужно эти изменения в масштабах всего округа перенести на новый учебный год, на 1 сентября. Это даст время еще раз подробно обсудить, договориться и принять необходимые изменения. То, что они нужны, мне кажется, очень очевидно", - сказал он.

Артюхов отметил, что исходя из опыта пилотного проекта, запущенного в Губкинском, будут рассмотрены все предложения и установлена единая система оплаты труда педагогов для всего региона. В том числе, глава региона отметил, что в новой системе необходимо вернуть квалификационные категории и доплату за проверку тетрадей.

Новая структура оплаты труда ориентирована на реальные профессиональные достижения педагогов и успехи учеников - при такой системе гарантированная часть зарплаты увеличивается, а все компенсационные выплаты сохранятся. Для всех педагогов, независимо от стажа, вводятся единые критерии стимулирующих выплат: премии за интенсивность труда, выполнение особо важных заданий, успехи в конкурсах и олимпиадах и вклад в развитие профессионального имиджа образовательной организации. Особое внимание уделяется работе по адаптивным и индивидуальным образовательным программам, а также подготовке школьников к сдаче нормативов ГТО.