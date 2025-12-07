В аэропорту Сочи вводили ограничения
Редакция сайта ТАСС
18:07
обновлено 18:35
МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов вводили в аэропорту Сочи. Об этом сообщала Росавиация.
"Аэропорт Сочи. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорилось в сообщении.
Позже Росавиация сообщила о снятии ограничений. "Аэропорт Сочи. Сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - отметили в сообщении.
В новость внесены изменения (21:33 мск) - добавлена информация о снятии ограничений.