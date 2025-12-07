Иностранные инвесторы с 8 декабря могут открывать счета типа "Ин" на Мосбирже

Инвесторам-нерезидентам с таким счетом на бирже будут доступны анонимные сделки со всеми российскими акциями, облигациям и паями фондов в основном режиме

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Московская биржа предоставила возможность иностранным инвесторам открывать счета типа "Ин" у российских профессиональных участников с 8 декабря 2025 года.

Соответствующие нововведения реализованы группой "Московская биржа" с целью повышения эффективности работы с иностранными инвесторами и обеспечения их интересов в соответствии с положениями указа президента РФ №436 "О гарантиях для иностранных инвесторов".

Участники клиринга на площадке теперь могут открывать иностранным инвесторам собственные счета "Ин", клиентские счета и счета доверительного управления. Тип "Ин" будет присваиваться по регистрации клиента и потом статус изменить будет нельзя.

Инвесторам-нерезидентам с таким счетом на Мосбирже будут доступны анонимные сделки со всеми российскими акциями, облигациям и паями фондов в основном режиме, а также с производными финансовыми инструментами валютного рынка и рынка драгметаллов. К тому же они смогут заключать сделки репо, размещать депозиты с центральным контрагентом, а также участвовать в первичном размещении ценных бумаг.

Доступ клиентов-нерезидентов к срочному рынку будет реализован позднее. Переводы ценных бумаг и денежных средств доступны только между счетами типа "Ин".

Президент РФ Владимир Путин подписал в июле указ о дополнительных гарантиях прав иностранных инвесторов. Он оговаривает условия, при которых иностранцы могут осуществлять инвестиции в РФ без учета контрсанкционных указов 2022 и 2023 годов, установивших ограничения для представителей недружественных стран. Кроме того, глава государства указом ввел новый тип спецсчетов для иностранных инвесторов - счета типа "Ин", которые могут использоваться в том числе для покупки ценных бумаг российских компаний.