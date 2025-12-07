ЦБ отменил лимиты на валютные переводы за рубеж для россиян

Регулятор пояснил, что такое решение связано со стабильной ситуацией на валютном рынке

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Банк России отменил ранее установленные лимиты на переводы иностранной валюты за рубеж для граждан России и физических лиц - нерезидентов РФ граждан дружественных стран.

Ранее действовало ограничение: через системы денежных переводов можно было переводить не более $10 тыс. или эквивалента этой суммы в другой валюте в месяц. В ЦБ пояснили, что решение об отмене ограничений связано со стабильной ситуацией на валютном рынке.

Также регулятор сообщил, что работающие в России физлица - нерезиденты из недружественных стран сохраняют право переводить за рубеж средства в размере заработанной платы. Эта норма будет действовать до 7 июня 2026 года.

Также по 7 июня 2026 года сохраняется запрет на перевод средств за рубеж для не работающих в России физических лиц - нерезидентов из недружественных стран, а также для юридических лиц из таких государств. Это ограничение не касается иностранных компаний, которые находятся под контролем российских юридических или физических лиц.

Указанные запреты не распространяются на операции по переводу денежных средств иностранными инвесторами, которые вкладываются в российский финансовый рынок, со счетов типа "Ин" на счета за рубежом.

Кроме того, банки из недружественных государств могут осуществлять переводы денежных средств в рублях с использованием корреспондентских счетов, открытых в российских кредитных организациях, если счета плательщика и получателя открыты в зарубежных банках.