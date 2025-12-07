В ГД предложили увеличить в 2,5 раза налоговый вычет при покупке жилья

Лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов считает, что нынешний размер вычета не отвечает современным требованиям

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Размер налогового вычета при покупке жилья устарел и должен быть увеличен в 2,5 раза. Об этом ТАСС заявил лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

Сейчас максимальный размер имущественного налогового вычета составляет 2 млн рублей при покупке квартиры или строительстве жилья и 3 млн рублей с процентов по ипотеке. Таким образом, при ставке НДФЛ 13% можно получить возврат уплаченных налогов в 260 тыс. рублей и 390 тыс. рублей соответственно.

"Уверен, эти нормы не отвечают современным реалиям и нуждаются в серьезной переработке. Размер максимального вычета был установлен 10 лет назад. За это время средняя цена на первичку выросла примерно в 2,5 раза! Очевидно, что на такую же величину стоит повысить выплаты", - сказал Миронов.

Вычет с покупки квартиры и вычет с процентов по ипотеке не зависят друг от друга и могут суммироваться - до 650 тыс. рублей. Право на имущественный налоговый вычет предоставляется раз в жизни: в случае с покупкой жилья - до получения всех 260 тыс. рублей, независимо от количества квартир, а в случае с процентами по ипотеке - до получения 390 тыс. рублей, но только по одному объекту недвижимости, перенести неиспользованную сумму на следующую ипотеку нельзя.

Нынешние лимиты налогового вычета действуют с 2014 года.