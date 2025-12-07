На маркетплейсе "М.Видео" стартовали продажи мотоциклов

Техника приходит частично в собранном виде и сопровождается годовой гарантией

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Российская компания "М.Видео" начала продажу мотоциклов на своем маркетплейсе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"ПАО "М.видео" расширяет ассортимент товаров для активного отдыха и открывает продажи мотоциклов на маркетплейсе "М.Видео", - говорится в сообщении.

Покупателям предложены модели, которые подходят для езды по пересеченной местности и рассчитаны на пользователей с разным уровнем подготовки. Техника поставляется в частично собранном виде и сопровождается годовой гарантией.

Как отметили в пресс-службе, расширение ассортимента стало частью стратегии развития маркетплейса "М.Видео", который в 2025 году активнее выходит в новые смежные категории.

"М.Видео" - российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой. В периметр компании входит IT-компания "М.Тех", финтех-платформа "Директ кредит центр", а также собственное сервисное направление "М.Мастер". Компания развивает онлайн-платформу и розничную сеть брендов "М.Видео" и "Эльдорадо" из более чем 1 100 магазинов, федеральную логистическую инфраструктуру, а также собственный маркетплейс электроники и комплементарных товаров. Общая клиентская база компании составляет около 80 млн человек.