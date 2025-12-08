ЦБ обяжет банки привязать счета россиян к ИНН

Зампредседателя Центробанка Ольга Полякова уточнила, что банки будут самостоятельно собирать недостающие данные о гражданах

Здание Центрального банка РФ © Артем Геодакян/ ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Центробанк обяжет кредитные организации привязать ИНН клиентов к их банковским счетам. Об этом сообщила заместитель председателя ЦБ Ольга Полякова в интервью РБК.

"Если раньше для банков не было обязательного требования устанавливать ИНН клиента как обязательный реквизит счета, то мы такое требование введем - и при открытии нового счета, и по тем счетам, что были открыты ранее", - сообщила Полякова.

По ее словам, банкам предстоит самостоятельно собирать недостающие данные о гражданах. Полякова отметила, что у банков уже имеются инструменты ФНС, позволяющие узнать ИНН человека, не беспокоя его.

Полякова добавила, что эта мера необходима для работы новой государственной платформы по борьбе с дропперством - "Антидроп". Ее запуск запланирован на середину 2027 года.