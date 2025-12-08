Пассажиропоток в аэропорту Байкал в Улан-Удэ за год вырос на 12%

Показатель составил 843 тыс. человек

УЛАН-УДЭ, 8 декабря. /ТАСС/. Рост пассажиропотока на 12% зарегистрирован в аэропорту города Улан-Удэ в 2025 году. Это выше среднероссийского показателя более чем вдвое, сообщил ТАСС генеральный директор Международного аэропорта Байкал Дмитрий Гармаев.

"Завершается 2025 год. У нас есть понимание, что в уходящем году аэропорт Байкал обслужит 843 тыс. пассажиров. Рост по сравнению с 2024 годом - 12%. Показатель внушительный, выше, чем общеотраслевой среднероссийский, который составляет примерно 5%", - сказал Гармаев.

Такие результаты связаны с растущей экономикой Бурятии - с развитием туризма, увеличением количества путешественников, отправляющихся на Байкал, реализацией новых инвестиционных проектов, укреплением деловых связей, в том числе международных. Влияние оказывают растущие возможности местных жителей - они стали чаще летать в другие регионы для отдыха, учебы, работы. Существенная господдержка гражданам оказывается благодаря субсидированию перевозок по социально значимым маршрутам, определенным для Дальневосточного федерального округа.

Дополнительные возможности появились в связи с расширением маршрутной сети аэропорта - до 17 направлений, включая международное, а также благодаря беспрецедентному обновлению инфраструктуры аэропорта Улан-Удэ.

Курс на обновление

В 2023 году аэропорт Байкал вошел в территорию опережающего развития (ТОР) "Бурятия", в ноябре 2024 года был открыт новый аэровокзальный комплекс. Инвестиции в проект составили более 3,6 млрд рублей. Здание разместилось на площади 6,5 тыс. кв. м. Оно уникальное, с национальным колоритом. Двухэтажный аэровокзал снабжен двумя телетрапами, способен обслуживать до 400 человек в час.

"Построить новый аэровокзальный комплекс мы смогли благодаря в том числе вхождению в ТОР "Бурятия", - пояснил Гармаев. Резидентам территории опережающего развития предоставляются преференции и льготы, оказывается поддержка правительства Бурятии, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, Минвостокразвития РФ.

Предыдущий терминал, построенный еще в 1983 году, уже не отвечал современным требованиям, которые предъявляют пассажиры к аэропорту. "Что немаловажно, у нас появились все необходимые условия для пассажиров с ограничениями здоровья: работают эскалаторы, лифты. Это очень важно, тем более что сейчас много ребят - участников специальной военной операции с ранениями: кто-то прилетает домой, кто-то отправляется на лечение, реабилитацию в другие города", - подчеркнул Гармаев.

За последние годы в обновление аэропорта города Улан-Удэ для бесперебойной работы вложено несколько сотен миллионов рублей: приобретено более 15 единиц новой техники. Обновлен интерьер прежнего аэровокзального комплекса, который теперь выполняет функцию терминала международных рейсов. В 2026 году планируется комплексный ремонт фасада и кровли старого здания, а также обновление перрона.

Об аэропорте

Аэропорт Байкал является внутрироссийским узловым аэропортом федерального значения и имеет статус международного. Одно из его преимуществ - географическое расположение и возможность принимать рейсы из стран Азиатско-Тихоокеанского региона для технической посадки, дозаправки и наземного обслуживания. В 2017 году аэропорту присвоен статус открытого неба пятой степени свободы воздуха, это позволяет аэропорту принимать самолеты иностранных компаний для транзитных рейсов.

В 2024 году аэропорт Байкал обслужил свыше 749 тыс. человек, в 2023 году более 715 тыс. пассажиров. В планах к 2027 году выйти на показатель в 1 млн пассажиров.