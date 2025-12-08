Китай построит атомный контейнеровоз на 25 тыс. контейнеров

Начать работы по строительству крупнейшего в мире атомного контейнеровоза планируют в 2035 году

ГОНКОНГ, 8 декабря. /ТАСС/. Китайская государственная судостроительная компания Jiangnan Shipyard планирует начать в 2035 году сооружение крупнейшего в мире атомного контейнеровоза вместимостью 25 тыс. стандартных морских контейнеров. Как сообщил вице-президент компании Линь Циншань, такое судно уже проектируется, и "строительство может начаться через 10 лет".

"Мы также будем инвестировать в строительство верфей, предназначенных для строительства атомных контейнеровозов", - приводит его слова газета South China Morning Post.

При этом Линь Циншань отказался раскрыть объем инвестиций, необходимых для постройки специализированной верфи, предназначенной для строительства атомных судов, указывает издание.

Как указал Линь Циншань, суда, спроектированные Jiangnan Shipyard, будут оснащены ториевым реактором мощностью 200 мегаватт. Он уточнил, что это один из шести признанных на международном уровне проектов реакторов четвертого поколения со сроком службы 40 лет.

По мнению китайских специалистов, суда на атомном ходу будут обладать рядом преимуществ по сравнению с обычными судами - это нулевой уровень выбросов, увеличенная дальность плавания, более низкие затраты на топливо и более высокая скорость.