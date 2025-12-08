Товарооборот России и Китая в январе - ноябре сократился на 8,7%

По данным таможни КНР, он составил $203,67 млрд

ПЕКИН, 8 декабря. /ТАСС/. Китайско-российский товарооборот в январе - ноябре составил $203,67 млрд, уменьшившись на 8,7% в годовом исчислении. Об этом сообщило Главное таможенное управление КНР.

Как следует из опубликованных данных, поставки из Китая в РФ за 11 месяцев сократились на 11,9%, до $91,6 млрд. Стоимость импорта товаров из России в КНР за отчетный период снизилась на 5,9%, до $112,07 млрд.

Таким образом, положительное сальдо РФ в январе - ноябре достигло $20,47 млрд. Это на 42,3% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

В ноябре объем торговли двух стран продемонстрировал более положительную динамику по сравнению с октябрем: показатель повысился на 4,5%, до $20,38 млрд. Экспорт из КНР в Россию за прошлый месяц составил $9,55 млрд (рост на 12,2%). Импорт из РФ в Китай остался примерно на том же уровне, достигнув $10,83 млрд.

Основная часть российских товаров, поставляемых в КНР, по стоимости приходится на нефть, природный газ и уголь. Среди прочей номенклатуры медь и медная руда, древесина, топливо и морепродукты. Китай экспортирует в РФ широкий перечень продукции - от автомобилей, тракторов, компьютеров, смартфонов, промышленного и специализированного оборудования до детских игрушек, одежды и обуви.

Объем двусторонней торговли в 2023 году увеличился на 26,3%, до $240,11 млрд. В 2024 году КНР и Россия обновили рекорд - товарооборот превысил $244 млрд.