Объем торговли Китая и США в январе - ноябре упал на 17,5%

Товарооборот стран составил $514,66 млрд

Редакция сайта ТАСС

ПЕКИН, 8 декабря. /ТАСС/. Товарооборот Китая и США в январе - ноябре уменьшился на 17,5% в годовом исчислении и составил $514,66 млрд. Об этом сообщило Главное таможенное управление КНР.

Согласно опубликованным данным, Китай за 11 месяцев экспортировал в Соединенные Штаты товары на $385,9 млрд (падение на 18,9%). Поставки американской продукции в КНР по стоимости сократились на 13,2%, до $128,76 млрд. В итоге положительное сальдо Китая уменьшилось на 21,3% по сравнению с январем - ноябрем 2024 года, достигнув $257,14 млрд.