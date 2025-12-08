Минпромторг: объем услуг с использованием дронов составил более 26 млрд рублей

В 2026 году рынок услуг с использованием БАС может вырасти до 8 000 единиц техники с объемом в 32 млрд рублей, сообщила представитель министерства промышленности и торговли Алла Половченя

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Минпромторг оценил объем российского рынка услуг с использованием беспилотных авиационных систем (БАС) за 2025 год в 26 млрд рублей. Об этом газете "Ведомости" сообщила заместитель начальника управления беспилотных систем и робототехники Министерства промышленности и торговли РФ Алла Половченя.

Согласно оценкам ведомства, гражданские заказчики запрашивали услуги, использующие более 5 тыс. дронов, с целью мониторинга лесных пожаров, выполнения сельскохозяйственных работ, обеспечения воздушной безопасности, проведения поисковых авиационных работ в труднодоступной местности.

По прогнозам Минпромторга, в 2026 году рынок услуг с использованием БАС может вырасти до 8 тыс. единиц техники с объемом в 32 млрд рублей. "Главной целью, которой мы хотим добиться в рамках нацпроекта, является формирование естественного спроса на услуги с применением БАС. <...> У нас уже сейчас разработано и опубликовано на портале ГИСП три десятка сценариев использования БАС в гражданских отраслях", - отметила Половченя.