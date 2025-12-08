Китай в январе - ноябре сократил импорт угля на 12%

Стоимостный показатель импорта указанной продукции за отчетный период упал на 33,5% и составил $31,56 млрд, сообщило Главное таможенное управление КНР

Редакция сайта ТАСС

ПЕКИН, 8 декабря. /ТАСС/. Китай в январе - ноябре уменьшил закупки угля за границей на 12% в годовом исчислении, до 431,67 млн тонн. Об этом сообщило Главное таможенное управление КНР.

Из опубликованных данных следует, что стоимостный показатель импорта указанной продукции за отчетный период упал на 33,5% и составил $31,56 млрд. В ноябре угольные поставки в Китай достигли 44,05 млн тонн, увеличившись по сравнению с октябрем на 5,5%.

Россия - один из ведущих экспортеров угля в КНР. По данным таможни, в 2024 году поставки этого энергоносителя китайской стороне из РФ составили порядка 88 млн тонн. Как отметил вице-премьер РФ Александр Новак, в 2025 году ожидается небольшое понижение соответствующего показателя.

Согласно статистике таможенного управления, КНР в 2023 году нарастила импорт угля на 61,8%. В 2024 году закупки этого энергоносителя Китаем за границей увеличились на 14,4%, до 542,69 млн тонн.