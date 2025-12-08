Китай в январе - ноябре увеличил экспорт редкоземельных металлов на 11,7%

Стоимость поставок этой продукции Китаем другим странам за отчетный период увеличилась всего на 0,1%, до $448,3 млн, сообщило Главное таможенное управление КНР

ПЕКИН, 8 декабря. /ТАСС/. Китайские компании в январе - ноябре увеличили экспорт редкоземельных металлов на 11,7% в годовом исчислении, до 58,19 тыс. тонн. Об этом сообщило Главное таможенное управление КНР.

Согласно опубликованным данным, стоимость поставок этой продукции Китаем другим странам за отчетный период увеличилась всего на 0,1%, до $448,3 млн. В ноябре КНР заметно нарастила ее экспорт по сравнению с октябрем - на 26,5%, до 5,49 тыс. тонн.

9 октября Минкоммерции КНР опубликовало несколько документов об ужесточении мер контроля в отношении экспорта редкоземельных металлов, связанных с ними технологий и оборудования для их добычи. Это вызвало недовольство президента США Дональда Трампа. В дальнейшем власти Китая заверили мировую общественность, что указанное решение практически не затронет поставки на невоенные нужды.

Согласно статистике таможенного управления, в 2024 году Китай увеличил экспорт редкоземельных металлов на 6%, до 55,4 тыс. тонн. Стоимость поставок составила $488,79 млн.